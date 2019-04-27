Эстрада готов к третьему поединку с Рунгвисаи

26 апреля в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились Хуан Франциско Эстрада и Срисакет Рунгвисаи. На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе, которым владел спортсмен из Таиланда. По итогам 12 раундов Эстрада победил Рунгвисаи и стал новым чемпионом мира.

Сразу после завершения встречи мексиканец заявил, что готов дать побеждённому сопернику реванш.

«Я счастлив. Благодарю всю Мексику и всех, кто поддерживал меня сегодня в зале. Я должен был показать мексиканским фанатам, что собираюсь забрать титул. Если Срисакет захочет третий бой, я ему дам реванш. Но сначала мне бы хотелось встретиться с кем-нибудь из других чемпионов», — приводит слова Эстрады BoxingScene.

Впервые соперники встретились в феврале 2018 года, тогда победу одержал Рунгвисаи.