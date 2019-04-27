Президент Bellator хочет предложить Ф. Емельяненко ещё три боя

Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что пока не знает о дальнейших планах российского бойца Фёдора Емельяненко, но признал, что готов предложить ему прощальное турне из трёх поединков.

«Пока не общался с Фёдором. Он в Москве, но намерен поговорить с ним в Чикаго. Собираюсь спросить его о планах и о том, чего он хочет. Если он выразит желание продолжать, я бы хотел организовать для него тур. Бой в Японии, затем поединок в США и в Москве. Мы бы продвигали это как почётное турне. Но он может отказаться и сказать, что планирует работать в правительстве. Пока не знаком с его планами. В течение нескольких недель всё станет ясно», — приводит слова Кокера BJPenn.

Напомним, в предыдущем бою Фёдор Емельяненко досрочно проиграл Райану Бэйдеру.