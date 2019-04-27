Президент Bellator назвал имя потенциального соперника для Фёдора Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер считает, что, если Фёдор Емельяненко примет решение продолжить карьеру, следующий бой он мог бы провести с экс-чемпионом UFC Джошем Барнеттом. Последний подписал контракт с Bellator 2 апреля 2019 года.

«Емельяненко никогда не дрался с Барнеттом, это будет нечто невероятное. Пока ещё не совсем ясно, получит ли Джош титульный бой сразу же, но, кажется, его менеджеры хотят организовать промежуточный поединок. Но сам Джош хочет драться за чемпионский пояс.

Некоторое время он был вне игры. К тому же у него есть некоторые обязательства в рестлинге и кино. Его график загружен, но, надеюсь, мы сможем привести его в клетку. Если он выиграет, то, возможно, получит титульный бой ещё в 2019 году», — приводит слова Кокера BJPenn.