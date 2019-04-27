Туменов победил Абдуллаева и стал чемпионом ACA в полусреднем весе

В Москве завершился масштабный турнир по смешанным единоборствам ACA 95. Главным его событием стал титульный поединок в полусреднем весе между Альбертом Туменовым и Мурадом Абдуллаевым. Встреча в основном прошла в стойке и характеризовалась достаточно равной борьбой. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Альберту Туменову.

В других титульных боях вечера Салам Абдурахманов удушающим приёмом победил Бретта Купера. В поединке за пояс в наилегчайшем весе Юнус Евлоев победил Досиела Силву раздельным решением судей.

В предварительном карде также прошло несколько значимых боёв. Бывший временный чемпион ACB Эдуард Вартанян победил Джошуа Авелеса решением судей, а Магомед Исмаилов менее чем за один раунд справился с Вячеславом Василевским.

ACA 95

Основной кард

Альберт Туменов — Мурад Абдуллаев — победа Туменова единогласным решением судей

Салам Абдурахманов — Бретт Купер — победа Абдурахманова удушающим приёмом в первом раунде

Юнус Евлоев — Жосиел Силва — победа Евлоева раздельным решением судей

Франиско Масиель — Олег Борисов — победа Масиеля раздельным решением судей

Беслан Ушуков — Гаджимурад Хирамагомедов — победа Ушукова раздельным решением судей