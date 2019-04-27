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Туменов победил Абдуллаева и стал чемпионом ACA в полусреднем весе

Туменов победил Абдуллаева и стал чемпионом ACA в полусреднем весе
Бокс/ММА / ММА

В Москве завершился масштабный турнир по смешанным единоборствам ACA 95. Главным его событием стал титульный поединок в полусреднем весе между Альбертом Туменовым и Мурадом Абдуллаевым. Встреча в основном прошла в стойке и характеризовалась достаточно равной борьбой. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Альберту Туменову.

В других титульных боях вечера Салам Абдурахманов удушающим приёмом победил Бретта Купера. В поединке за пояс в наилегчайшем весе Юнус Евлоев победил Досиела Силву раздельным решением судей.

В предварительном карде также прошло несколько значимых боёв. Бывший временный чемпион ACB Эдуард Вартанян победил Джошуа Авелеса решением судей, а Магомед Исмаилов менее чем за один раунд справился с Вячеславом Василевским.

ACA 95

Основной кард

Альберт Туменов — Мурад Абдуллаев — победа Туменова единогласным решением судей
Салам Абдурахманов — Бретт Купер — победа Абдурахманова удушающим приёмом в первом раунде
Юнус Евлоев — Жосиел Силва — победа Евлоева раздельным решением судей
Франиско Масиель — Олег Борисов — победа Масиеля раздельным решением судей
Беслан Ушуков — Гаджимурад Хирамагомедов — победа Ушукова раздельным решением судей

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