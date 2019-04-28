Спенс и Портер могут провести объединительный бой летом

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион мира по версии WBC в этой же весовой категории Шон Портер могут провести объединительный поединок уже летом 2019 года, сообщает Boxingnews24.

Точная дата боя не называется, но, скорее всего, он пройдёт в Нью-Йорке на арене Barclays Center. Для Спенса это будет уже четвёртая защита титула, предыдущий бой он провёл в минувшем месяце, когда легко победил Майки Гарсию. Что касается Портера, то Шон пока успел провести защиту титула лишь один раз. В марте 2019 года он с трудом, раздельным решением судей справился с кубинцем Йорденисом Угасом.

Напомним, что другими титулами в этом весе владеют Кит Турман (WBA Super) и Теренс Кроуфорд (WBO).