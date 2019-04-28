Донэр нокаутировал Янга, Прогрейс победил Релиха

В Лафайетте (штат Луизиана, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стали полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии WBSS.

В первом полусреднем весе за путёвку в финал боролись чемпион мира по версии WBA Кирилл Релих и чемпион мира по версии WBC Реджис Прогрейс. Уже в первом раунде американец отправил оппонента в нокдаун. В целом Реджис выглядел гораздо сильнее соперника и забирал раунд за раундом. В шестой трёхминутке команда беларуса приняла решение остановить одностороннее избиение и сняла своего бойца. Таким образом, Прогрейс вышел в финал турнира и объединил титулы.

В полуфинальной встрече легчайшего веса встретились чемпион мира по версии WBA Нонито Донэр и Стефан Янг. Филиппинец работал первым номером и выглядел лучше Янга. Развязка также наступила в шестом раунде. Донэр провёл жёсткий левый боковой и отправил соперника в нокаут.