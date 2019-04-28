Херманссон победил «Жакаре» Соуза на турнире UFC on ESPN 3

В городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Главным его событием стала встреча средневесов Роналдо «Жакаре» Соуза и Джека Херманссона. Швед уверенно выглядел в стойке, благодаря чему и оформил уверенную победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. Отметим, Херманнсон принял бой с Соузой на коротком уведомлении, минувший бой он провёл в минувшем месяце.

В соглавном событии вечера Грег Харди досрочно победил Дмитрия Смолякова. В предварительном карде турнира экс-чемпион промоушена Андрей Орловский потерпел очередное поражение, не справившись с Аугусто Сакаи.

UFC on ESPN 3. Санрайз (Флорида)

Джек Херманссон — Роналдо «Жакаре» Соуза — победа Херманссона единогласным решением судей

Грег Харди — Дмитрий Смоляков — победа Харди техническим нокаутом в первом раунде

Майк Перри — Алекс Оливейра — победа Перри единогласным решением судей

Гловер Тейшейра — Ион Куцелаба — победа Тейшейры удушающим приёмом

Кори Сандхейген — Джон Линекер — победа Сандхейгена раздельным решением судей

Рузвельт Робертс — Томас Гиффорд — победа Робертса единогласным решением судей.