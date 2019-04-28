Макдональд и Фитч свели бой к ничьей

В Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 220. Главным поединком стала четвертьфинальная встреча Гран-при Bellator в полусреднем весе, в котором путёвку в полуфинал оспаривали действующий чемпион промоушена Рори Макдональд и экс-претендент на титул в UFC 41-летний Джон Фитч.

Макдональд выглядел предпочтительнее в стойке, но Фитч отыгрывался благодаря удачным тейкдаунам. В результате поединок прошёл относительно в равной борьбе, что отразилось и на карточках судей, которые насчитали ничью. Таким образом, Макдональду удалось сохранить титул.

Кроме того, согласно регламенту турнира Гран-при Bellator, в случае ничьей именно действующий чемпион получает путёвку в следующий раунд.