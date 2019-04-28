Тейшейра получил бонус от UFC

В ночь с 27 на 28 апреля мск в городе Санрайз (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. По его итогам промоушен раздал традиционные бонусы.

Так, лучшим поединком вечера было признано противостояние основного карда, в котором встретились Майк Перри и Алекс Оливейра. Победу в нём решением судей одержал Перри, оба бойца получили по $ 50 тыс., сообщает Sherdog.

Бонусы за лучшие выступления вечера получили ветераны UFC. Джим Миллер, одержавший победу удушающим приёмом над Джейсоном Гонсалесом, заработал $ 50 тыс. Чек на такую же сумму получил Гловер Тейшейра, который переломил ход неудачно складывавшегося поединка и удушающим приёмом победил молдаванина Иона Куцелабу.