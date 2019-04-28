Дэна Уайт: мне бы хотелось посмотреть на тех бойцов, которых победил Смоляков

Президент UFC Дэна Уайт поделился впечатлениями от соглавного поединка турнира UFC on ESPN 3 между Грегом Харди и Дмитрием Смоляковым. Функционер усомнился в квалификации россиянина и дал понять, что недоволен его выступлением.

«Не могу сказать, что мне понравился этот бой. Если бы я был обычным фанатом смешанных единоборств, я бы задался вопросом, кто те чёртовы девять парней, которых побил Смоляков? Мне бы хотелось посмотреть на тех бойцов, которых он победил.

Я не хочу отбирать лавры победы у Харди, он подошёл к турниру в отличной форме и сделал то, что и должен был, но это не поменяет подхода к подбору соперника для Грега к следующему бою. Понимаете, у Смолякова девять побед в ММА, но я хочу увидеть тех ребят, которых он побил. Возможно, они даже находятся в этой комнате», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

На турнире UFC on ESPN 3 Дмитрий Смоляков уже в первом раунде уступил Грегу Харди. Это поражение стало для россиянина третьим в UFC.