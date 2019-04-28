Дэна Уайт: Фергюсон всё ещё не готов выступать

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о ситуации вокруг бывшего временного чемпиона организации в лёгком весе Тони Фергюсона Функционер дал понять, что боец всё ещё не готов к выходу в октагон.

«Насколько мне известно, Фергюсон всё ещё не готов выступать. В противном случае я бы работал над организацией поединка для него. Что касается ситуации с Макгрегором, то я должен был встретиться с ним здесь, во Флориде. Но теперь наша встреча состоится в Лос-Анджелесес», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 3.

Напомним, не так давно стало известно о проблемах Фергюсона с психическим здоровьем. Тони не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда досрочно победил Энтони Петтиса.