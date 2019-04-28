Макдональд: со мной говорил бог, во мне больше нет инстинкта убийцы

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 220. В главном его событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Рори Макдональд и экс-претендент на титул UFC Джон Фитч. Макдональд не оправдал статуса фаворита, бойцы свели встречу к ничьей. После её завершения Рори признался, что в нём больше нет стремления причинять людям боль.

«Не знаю, что происходит. Мне сложно нажать на курок. Во мне больше нет инстинкта убийцы. Мне тяжело это объяснить, но во мне есть сомнения. Это было не лучшее моё выступление.

Бог изменил мой дух и моё сердце. Не знаю, если ли во мне прежнее стремление причинять людям боль. Бог что-то готовит для меня, и я знаю это. Он говорил со мной сегодня. Это совершенно иные чувства», — приводит слова Макдональда MMAJunkie.