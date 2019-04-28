Гвоздик стал послом доброй воли Красного Креста Украины

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик стал первым послом доброй воли Красного Креста Украины, сообщает Укринформ.

Боксёр подписал меморандум об этом с генеральным директором общества Красного Креста Украины Лилией Билоус.

«Александр Гвоздик — первый посол доброй воли Красного Креста Украины за годы независимости. Мы сделали этот выбор не механически, а сознательно, как говорится, сердцем, руководствуясь не только его достижениями в спорте, но и общими взглядами на гуманитарные ценности. Среди них — культ здорового образа жизни, популяризация спорта, что важно для молодёжи, а также принципы политической нейтральности и добровольности», — сказала Билоус.

Сам Гвоздик уже заявил о планах открыть благотворительный фонд.

«Пока члены фонда — я и моя жена, но надеюсь, что к нам присоединятся другие спортсмены и обычные люди-гуманисты. Я помню свои новые обязанности и обещаю не подвести, потому что сейчас в Украине помощь крайне необходима тысячам людей. Также как посол буду продвигать идеи гуманизма», — сказал Александр.