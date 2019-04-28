Чавес-младший и Серхио Мартинес проведут поединок осенью

Экс-чемпионы мира Серхио Мартинес и Хулио Сезар Чавес всё же проведут поединок, сообщает Boxingnews24. Боксёры достигли договорённости встретиться в сентябре или октябре 2019 года.

Слухи о возможном бое аргентинца и мексиканца появились ещё в сентябре минувшего года, но тогда переговоры сорвались и 44-летний Мартинес отказался от идеи возобновлять карьеру. Теперь же спортсменам удалось утрясти детали противостояния. Чавес отметил, что теперь уже ничто не помешает проведению реванша с Мартинесом.

Аргентинец свой последний поединок провёл в июне 2014 года, досрочно проиграв Мигелю Анхелю Котто. Что касается Чавеса, то он предыдущий бой провёл в мае 2017 года, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу. В 2012 году Мартинес и Чавес уже провели очную дуэль, тогда Серхио победил решением судей.