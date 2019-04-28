Уайт: скоро увидимся с Макгрегором в Лос-Анджелесе

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что в ближайшее время проведёт встречу с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам Уайта, встреча должна была пройти в Майами, но сорвалась по неназванным причинам.



«Мы должны были провести встречу в Майами в дни турнира, но этого не случилось. Планируем скоро увидеться в Лос-Анджелесе», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.



Конор Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года, проиграв приёмом российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В марте 2019 года Макгрегор заявил о завершении карьеры, однако уже в начале апреля объявил о возобновлении тренировок. Пока неизвестно, вернётся ли Макгрегор в октагон и если вернётся, то в какие именно сроки.