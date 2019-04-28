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Санчес — об уходе Головкина: будто потерял родного сына

Санчес — об уходе Головкина: будто потерял родного сына
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Абель Санчес, бывший тренер экс-чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина, прокомментировал решение боксёра прекратить сотрудничество. Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года. О прекращении сотрудничества Головкин 25 апреля сообщил в своём «инстаграме».

«Он заглянул, чтобы забрать свои вещи, мы пожали друг другу руки, и он ушёл. Я успел пожелать ему удачи. Когда человек достигает уровня развития, у него появляются новые люди и советчики. Я не просто потерял друга, я будто потерял часть жизни и родного сына», — приводит слова Абеля Санчеса BoxingNews24.

Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года.

Следующим соперником Головкина станет канадец Стив Роллс. Этот бой состоится 8 июня.

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