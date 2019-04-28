Санчес — об уходе Головкина: будто потерял родного сына

Абель Санчес, бывший тренер экс-чемпиона мира из Казахстана Геннадия Головкина, прокомментировал решение боксёра прекратить сотрудничество. Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года. О прекращении сотрудничества Головкин 25 апреля сообщил в своём «инстаграме».



«Он заглянул, чтобы забрать свои вещи, мы пожали друг другу руки, и он ушёл. Я успел пожелать ему удачи. Когда человек достигает уровня развития, у него появляются новые люди и советчики. Я не просто потерял друга, я будто потерял часть жизни и родного сына», — приводит слова Абеля Санчеса BoxingNews24.



Головкин и Санчес работали вместе с 2010 года.



Следующим соперником Головкина станет канадец Стив Роллс. Этот бой состоится 8 июня.