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Перри: бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея

Перри: бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Майк Перри прокомментировал победу над Алексом Оливейрой и рассказал о дальнейших планах.

«Энергия просто сумасшедшая. Люди отлично поддерживали меня, я чувствовал это. Наслаждался каждым моментом в октагоне. Бой полностью поглотил меня, а при такой страсти результат сложно предсказать. Сосредоточившись только на технике, можно проиграть, так что нужно выходить и выкладываться на все сто процентов. Что я и сделал сегодня вечером.

Бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея. Раньше я никогда не бросал вызов тем бойцам, у которых серия поражений, но у него рядом с именем стоит цифра. Я хочу её получить, хочу на его место в рейтинге. Мне нужен этот бой, но UFC обязательно предложит мне другой вариант, если не получится организовать бой с Тиллом», — приводит слова Перри MMAFighting.

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