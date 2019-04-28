Перри: бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея

Боец UFC Майк Перри прокомментировал победу над Алексом Оливейрой и рассказал о дальнейших планах.



«Энергия просто сумасшедшая. Люди отлично поддерживали меня, я чувствовал это. Наслаждался каждым моментом в октагоне. Бой полностью поглотил меня, а при такой страсти результат сложно предсказать. Сосредоточившись только на технике, можно проиграть, так что нужно выходить и выкладываться на все сто процентов. Что я и сделал сегодня вечером.



Бой с Дарреном Тиллом? Это хорошая идея. Раньше я никогда не бросал вызов тем бойцам, у которых серия поражений, но у него рядом с именем стоит цифра. Я хочу её получить, хочу на его место в рейтинге. Мне нужен этот бой, но UFC обязательно предложит мне другой вариант, если не получится организовать бой с Тиллом», — приводит слова Перри MMAFighting.