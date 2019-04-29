Российские бойцы ММА устроили потасовку на фестивале в Турции

Российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили потасовку в Турции, где сейчас проходит фестиваль MASF, сообщает Sport24.



По информации источника, через два часа после прибытия в Белек Исмаилов подошел к Минееву в столовой отеля, где проживают участники мероприятия. Он предложил Владимиру отойти и поговорить, на что получил отказ.



После этого Исмаилов ударил Минеева. Минеев ответил, но драки не случилось, так как в инцидент вмешались находившиеся рядом люди.



Напомним, что Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели бой 19 октября 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 в Москве, по итогам которого судьи не смогли выявить победителя, поставив ничью. после этого поединка бойцы утсроили перепалку в социальных сетях.