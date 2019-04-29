Де ла Хойя: Головкину нужно завоевать титул, чтобы встретиться с Альваресом

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя опроверг слухи о том, что мексиканец Сауль Альварес проведёт бой с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.

«Это неправда, что в сентябре Головкин встретится с Альваресом. Я согласен с Саулем на 100 процентов, что Головкину нужно сперва вернуться на вершину. Канельо сейчас является чемпионом мира, у него много вариантов. Он может перейти в более высокую весовую категорию и сотворить историю. Если Головкин хочет встретиться с ним на ринге, то Геннадию нужно сперва стать чемпионом мира.

Что касается боя с Джейкобсом, то подготовка идёт отлично. Ещё остаются билеты, но их немного. Знаем, что они закончатся 4 мая. Нет никаких сомнений, что будет аншлаг, Канельо поддержат 20 тыс. болельщиков», — цитирует де ла Хойю Boxing Scene.

Следующим соперником Альвареса станет Даниел Джейкобс. Этот бой состоится 4 мая.