Макгрегор: не думаю, что когда-нибудь полностью уйду из ММА

Бывший чемпион UFC, ирландский боец ММА Конор Макгрегор признался, что слишком любит смешанные единоборства, чтобы полностью уйти из этого вида спорта. В марте 2019 года Макгрегор объявил об окончании карьеры в ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в октагон.

«Я люблю ММА. Если быть полностью честным с самим собой, то я не думаю, что смогу полностью уйти из боёв. Все мы являемся бойцами по жизни. И каждый из нас будет вести свою борьбу до конца жизни. Почему же тогда не делать это на платном канале в прямом эфире?» — написал Макгрегор в «Твиттере». Конор так ответил на вопрос одного из фанатов, поинтересовавшихся, зачем ирландцу возвращаться в октагон.

Напомним, Макгрегор последний бой провёл в октябре 2018 года. Тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.