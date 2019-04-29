UFC будет проводить турниры в ОАЭ, Нурмагомедов может защитить титул в Абу-Даби

Руководство UFC договорилось с департаментом культуры и туризма Абу-Даби (ОАЭ) о проведении турниров промоушена в этой стране. Первый турнир, UFC 242, состоится 7 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба организации.

Несколько источников утверждают, что главным боем вечера может стать поединок российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

Соглашение UFC и Абу-Даби рассчитано на пять лет. Напомним, что ранее организация уже проводила турниры в этой стране. Вечера боёв проходили в 2010 и 2014 годах.

«Мы заключили долгосрочные партнёрские отношения с Абу-Даби, потому что добивались большого успеха на этом рынке. Наши поклонники ждали, что мы вернёмся в Абу-Даби. Я очень рад, что это соглашение было заключено», — цитирует пресс-служба UFC президента организации Дэну Уайта.