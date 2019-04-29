В рамках форума в Екатеринбурге состоится боксёрское шоу

В июне в Екатеринбурге состоится второй Международный боксёрский форум, где соберутся главы всех основных всемирных организаций – WBA, WBC, WBO и IBF, чтобы преодолеть затянувшиеся противоречия и вернуть боксу лидирующие позиции в спортивных единоборствах.

В рамках форума состоится боксёрское шоу, в котором примут участие ведущие российские бойцы. Имена участников главного боя пока не разглашаются организаторами, однако известно, что в карде турнира будут представлены, как поединки с участием мужчин, так и женщин.

Его кульминацией стало боксёрское шоу, состоявшееся 3 февраля в Олимпийском парке Сочи в ледовом дворце «Большой». Главным поединком того вечера бокса стал полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии, в котором россиянин Мурат Гассиев одержал победу нокаутом над кубинцем Юниером Дортикосом.