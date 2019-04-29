Тайсон: думал о том, чтобы вступить в банду и убивать людей

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон заявил, что спорт спас его от криминальной жизни. По словам Тайсона, у многих молодых людей нет надежды на светлое будущее, из-за чего они становятся преступниками. Сам Тайсон признался, что также был близок к такому жизненному пути.

«Молодёжь не видит никакой надежды в жизни. Если бы они верили в возможность добиться чего-то, они бы не стали преступниками.

Я в своё время начал заниматься боксом и увидел надежду. Но до этого я думал о том, что буду членом банды, буду убивать других людей и так далее. Я находился в такой же ситуации, как и эта молодёжь. Оружие, преступления, нападения, убийства. Конечно, когда появился бокс, я уже не хотел этого. Но тогда человеческая жизнь для меня ничего не значила», — цитирует Тайсона Metro.