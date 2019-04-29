Преполец заменит Бахадурзаду на турнире UFC в Оттаве

Боец UFC Сияр Бахадурзада снялся с турнира UFC в Оттаве из-за травмы, сообщает MMAFighting. На турнире, который состоится 4 мая 2019 года, он должен был встретиться с Нордином Талебом.



По информации источника, в организации уже нашли замену Бахадурзаде — с Талебом на предстоящем турнире в рамках полусреднего веса встретится Кайл Преполец.



Преполец выиграл четыре из пяти своих последних поединков, в последнем бою одержав победу над ветераном Коди Пфистером единогласным решением судей. В общей сложности Кайл Преполец провёл 17 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 12 побед.



Напомним, что в главном поединке турнира встретятся Дональд Серроне и Эл Яквинта в рамках лёгкого веса.