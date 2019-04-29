Харди сравнил себя с Майклом Джорданом

Боец UFC Грег Харди сравнил себя с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.



«Я как Майкл Джордан в боевых видах спорта. Всё только начинается. Сейчас мы просто на поверхности. Свист со стороны зрителей? Это нормально, и это будет продолжаться. Но я лично слышу только аплодисменты.



Я слышу тех, кто любит меня. Слышу свою толпу, своих фанатов, я обнимал их, когда спустился к ним. Люди принимают меня на протяжении этих трёх лет, и они наслаждаются тем, что я делаю», — приводит слова Грега Харди MMAFighting.



Напомним, что на турнире UFC Fight Night 150 Грег Харди одержал победу нокаутом над россиянином Дмитрием Смоляковым, для которого это поражение стало третьим в трёх боях под эгидой организации.