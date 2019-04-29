Сандхаген рассчитывает скоро получить титульный бой

Боец UFC Кори Сандхаген считает, что может в ближайшее время рассчитывать на титульный поединок.



«Бой с Джоном Линекером не был идеальным. Но, думаю, сражаясь с Джоном, ты стараешься быть так близко к идеалу, как это только возможно. Мне удалось не попасть под сильные удары со стороны Линекера, заставить его промахиваться. Это было важно для судей при их решении. Когда вы заставляете кого-то промахиваться могучими ударами, это выглядит не лучшим образом.



Собираюсь работать, становиться лучше день ото дня. Сейчас наш дивизион в странном положении, всё может случиться. Я планировал дойти до титульного поединка к 2020 году, но, похоже, что на фоне ситуации с Ти Джей Диллашоу это может случиться раньше, если продолжу успешные выступления», — приводит слова Сандхагена MMAJunkie.