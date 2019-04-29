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Херманссон: был близок к тому, чтобы закончить «гильотину» в первом раунде

Херманссон: был близок к тому, чтобы закончить «гильотину» в первом раунде
Бокс/ММА / ММА

Боец UFC Джек Херманссон подчеркнул, что был близок к тому, чтобы победить Жакаре Соузу удушающим приёмом в первом раунде.

«План был в том, чтобы всех запутать. Но в поздних раундах я устал, так что у меня уже не было достаточно драйва в моих тейкдаунах. Больше хотел бороться в партере. Но я был очень близок к победе, был близок к тому, чтобы провести гильотину.

Однако Жакаре показал, как он на самом деле хорош. Но его добить я не смог. Это было очень близко, достаточно было немного скорректировать положение рук. Я собираюсь поработать над этим приёмом на тренировках, чтобы никто больше не смог выбраться из моего захвата. Это было очень близко, но он проделал огромную работу, чтобы выбраться», — приводит слова Херманссона MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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