Симбагаев: постараюсь закончить бой пораньше и покрасивее

Боец ММА, представляющий клуб Ferrum, Ризван Симбагаев (4-1) прокомментировал предстоящий 30 апреля в Алма-Ате бой на совместном турнире компаний ALASH PRIDE & JFC, в рамках которого он встретится с киргизом Расулом Мансуровым (3-5). Бой пройдёт в лёгкой весовой категории.



«Я посмотрел всего несколько боёв своего будущего соперника. Конкретно выделить какие-то сильные стороны не могу. Отмечу лишь то, что он крепкий физически. Но ринг покажет, чего он стоит.



В спаррингах в Санкт-Петербурге мы всё отрабатывали, как в бою, при этом проводили отдельные тренировки по грепплингу, вольной борьбе и боксу. В целом подготовка получилась всесторонней и отличной. Поэтому на бой настрой только один — победить. Поединок покажет, но я буду стараться закончить его пораньше и покрасивее.



В Алма-Ате мне уже доводилось выступать. Боролся на турнире по грепплингу. Не знаю, как завтра встретит меня зал, но для меня это не столь важно, потому что я заряжен выиграть этот бой. Взвешивание прошло отлично. Мы легко вошли в лимит весовой категории до 70,3 кг. Гоняли оба не так много, примерно по 6 кг, поэтому, надеюсь, и мой соперник отлично готов к бою», — рассказал Симбагаев.

Следующий бой Симбагаева состоится 30 апреля в Алма-Ате