Исмаилов: сказал Минееву, что он не мужчина, а чёрт

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал потасовку с Владимиром Минеевым, которая произошла на фестивале MASF в Турции.

«Подошёл к нему с полными щеками вермишели и говорю: «Ты мужчина? Давай выйдем». Он не встаёт. Я не хотел перед людьми драться, там детишки в отеле, иностранцы.

Когда скопились разнимающие люди, он встал. И я ему втащил по челюсти. Был уверен, что он не ответит. Он опустил голову и начал панически отмахиваться. Зацепил его, бросил на пол, опрокинул и пару раз дал ему.

Меня оттащили, он встал. И я сказал ему, что он не мужчина, а чёрт», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Bostanof.

Напомним, Исмаилов и Минеев встретились в октагоне в октябре 2018 года. Бой завершился ничьей.