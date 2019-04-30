Тактаров: интерес к кинематографу потерял после того, как выиграл награды в боях

Прославленный в прошлом боец UFC Олег Тактаров поделился мнением о росте популярности ММА. Также Тактаров рассказал, почему перестал увлекаться кинематографом.

«По-моему лет 7 или 6 назад я в первый раз услышал, что по международным данным MMA смешанные боевые искусства по числу занимающихся и по интересу находятся на третьем месте в мире, с тех пор ситуация выросла в три раза. Это видно по России, то есть MMA занимаются везде, и возможно это уже случилось.

Не помешало ли мне увлечение кинематографией стать «русским Мохаммедом Али»? Думаю, с десятком бойцов я справился бы быстрее. Один сразу приходит на ум — это Мохаммед Али. Почему Мохаммед Али? Он проигрывал бои, у него были технические проблемы, спортсмен не может перестать тренироваться. Как личность он многогранный, поэтому он и величайший. Выступать я хотел постольку-поскольку, чтобы чем-то занять себя пока идёт обучение в Голливуде. Я выступал всего два с половиной года, а сфокусировано всего пол года, год. Как-то так получилось, что я выиграл всевозможные награды в боях, а потом потерял интерес», — цитирует Тактарова Телерадиокомпания «Новый Век»