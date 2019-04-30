Дос Сантос — о бое с Нганну: буду переводить его в партер кулаками

Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос прокомментировал предстоящий бой с Франсисом Нганну.

«Залог моего успеха? Упорная работа, постоянная работа и, конечно, правильный настрой.

Бой с Нганну? Для меня сейчас этот поединок является самым важным в карьере. Я готовлюсь к нему, готовлюсь, чтобы победить. У меня есть всё для победы. Да, у Нганну отличный удар, он может отправить соперника в нокаут, но и я бью неплохо. Нганну — большой парень, но я планирую его заставить выглядеть маленьким и хрупким ребёнком.

Планирую ли переводить бой в партер? Разве я когда-нибудь это делаю? Впрочем, да, буду переводить в партер с помощью кулаков! Они делают отличные тейкдауны», — сказал дос Сантос в эфире YouTube-канала The Schmo.