Отец Нурмагомедова подтвердил, что Хабиб подерётся с Порье на турнире в Абу-Даби

Не так давно в СМИ прошла информация, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября 2019 года на турнире в Абу-Даби. Вероятность такого развития событий высоко оценивал и сам спортсмен.

Теперь же её подтвердил и отец бойца — Абдулманап Нурмагомедов.

«Соперник определился — Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединённые Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Напомним, что 13 апреля 2019 года Дастин Порье победил Макса Холлоуэя решением судей и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Таким образом, он получил право сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.