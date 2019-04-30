Адесанья и Уиттакер могут провести бой 6 октября

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и обладатель титула временного чемпиона в этой весовой категории Исраэль Адесанья, вероятнее всего, встретятся 6 октября 2019 года, сообщает BJPenn.

Бой может возглавить турнир UFC 243, проведение которого запланировано на арене Bankwest Stadium, что в Сиднее.

Напомним, что Адесанья завоевал титул временного чемпиона 13 апреля на турнире UFC 236, победив Келвина Гастелума. Что касается Роберта Уиттакера, то он последний раз появлялся в октагоне 9 июня 2018 года, когда в повторном поединке с Йоэлем Ромеро одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Адесанья заявлял, что после завоевания полноценного титула в среднем весе он может попробовать силы в полутяжёлой весовой категории.