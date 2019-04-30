Чемпионка мира по тайскому боксу Непианиди признана лучшей спортсменкой года

В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась XIII ежегодная церемония вручения Национальной премии российского Союза боевых искусств (РСБИ) «Золотой пояс». Лауреатами премии стали сильнейшие представители различных видов единоборств, ярко проявившие себя в 2018 году. Вручение этой награды является подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников. Для спортсменов это не просто награда — это дань их силе воли, мастерству и целеустремлённости.



В номинации «Лучший спортсмен года» среди женщин победила чемпионка мира по тайскому боксу Анастасия Непианиди. Уроженка Калининграда является одной из самых титулованных спортсменок в тайском боксе, на неё возлагают большие надежды на грядущих международных стартах.