Смоляков за бой с Харди заработал $ 10 тысяч

В ночь с 27 на 28 апреля мск в городе Санрайз, штат Флорида, США, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. Сегодня, 30 апреля, стали известны гонорары участников шоу.

Интересно, что больше всех заработал экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский. Белорус получил чек на $ 300 тыс., и это с учётом того, что он выступил в предварительном карде, а бой проиграл.

Наименьшую сумму получил участник соглавного события вечера Дмитрий Смоляков. Россиянин проиграл Грегу Харди менее чем за один раунд и увёз чек на сумму $ 10 тыс. Такие же выплаты получили Томас Гиффорд и Джоди Эскубель, сообщает MMA Fighting.

Гонорары участников главного боя вечера существенно разнились. Джек Херманссон, победивший Жакаре Соузу, заработал $ 82 тыс., а вот проигравший получил $ 210 тыс.