Макдональд опроверг слухи о завершении карьеры

В ночь с 27 на 28 апреля мск в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 220. В главном его событии встретились чемпион организации в полусреднем весе Рори Макдональд и экс-претендент на титул UFC Джон Фитч. Бойцы не выявили сильнейшего, судьи насчитали ничью, однако согласно регламенту в полуфинал турнира Гран-при Bellator в полусреднем весе пробился Макдональд.

После встречи с Фитчем Рори заявил, что он углубился в изучение христианства и в нём больше нет стремления причинять людям боль. Такие слова породили слухи о том, что боец готовится завершить карьеру. Однако он их опроверг.

«Чтобы внести ясность, сообщаю, что я не завершаю свою карьеру в смешанных единоборствах. Буду и дальше участвовать в турнире Гран-при Bellator и 14 июня встречусь с Нейманом Грэйси в Нью-Йорке. Спасибо всем за поддержку», — написал Макдональд на своей странице в «Твиттере».