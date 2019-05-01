Волков: вернуь в октагон так скоро, как смогу, ещё наведём шороху!

Российский боец ММА Александр Волков заявил, что постарается вернуться в октагон в ближайшее время. Волков во время турнира UFC в Санкт-Петербурге должен был встретиться с Алистаром Оверимом, но в итоге Александра заменил соотечественник Алексей Олейник.

«Тот момент, когда не дослушав вопрос, уже знаешь ответ. Знаю, что вам интересно, когда я вернусь в октагон. Отвечу: так скоро, как смогу! В любом случае шороху мы ещё наведём! Готовиться уже начал, все главные бои впереди! Всё-таки я до сих пор ещё молодой и перспективный боец», — написал Волков в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Волкова.

Ранее сообщалось, что Волкова могли снять с боя с Оверимом из-за положительной допинг-пробы. Но эта информация так и не подтвердилась.