Источник: Кормье и Миочич проведут бой-реванш в августе

Чемпион UFC в тяжёлом весе Даниэль Кормье проведёт повторный поединок со Стипе Миочичем, сообщает журналист Бретт Окамто.

По данным источника, реванш бойцов состоится 17 августа на турнире UFC, который будет проходить в Анахайме.

Напомним, что Кормье стал чемпионом UFC после того, как нокаутировал Миочича. Стипе начал требовать проведение матча-реванша сразу после того, как он проиграл Кормье в рамках вечера боёв UFC 226. Сам Кормье заявил, что готов вновь встретиться с Миочичем, если ему не удастся договориться о проведении боя с Броком Леснаром. В последние годы Леснар выступал в рестлинг-промоушене WWE. Но, по всей видимости, Брок покинет организацию, недавно он проиграл титул чемпиона во время очередного шоу.