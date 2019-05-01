Уайт: Леснар сказал, что уходит из ММА

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что разговаривал с бывшим чемпионом организации Броком Леснаром. По словам Уайта, Леснар сообщил ему об уходе из ММА, утверждает журналист Бретт Окамто.

В последние годы Леснар выступает в рестлинг-промоушене WWE. Недавно тяжеловес во время одного из шоу лишился чемпионского пояса в организации.

Ранее сообщалось, что Леснар может вернуться в UFC, чтобы встретиться с чемпионом в тяжёлом весе Даниэлем Кормье. Сам Леснар говорил, что руководство UFC предложило ему провести этот бой летом или осенью.

В то же время сегодня, 1 мая, стало известно, что следующим соперником Кормье станет Стипе Миочич. В поединке со Стипе Даниэль завоевал чемпионский пояс UFC, после чего Миочич начал требовать реванш.