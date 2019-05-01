Ян: уверен, что смогу получить титульный бой

Российской боец UFC Пётр Ян считает, что сможет получить титульный поединок без особых проблем.



«Я не думал, что смогу так быстро подняться в рейтингах UFC. Однако я уверен в своих силах и уверен, что смогу получить титульный бой. Моя работа — драться и зарабатывать на этом деньги. Я люблю свою работу, мне нравится то, что я делаю.



Я рад, что получил бой с Джимми Риверой. Он выше меня в рейтинге, и он серьёзный противник. Победа над ним не даст мне сразу титульного боя, но приблизит меня к нему. Не думаю, что основой в бою с Риверой станет скорость, главное для меня — техника и бойцовский интеллект. Мне просто нужно правильно принимать решения в нужное время. Его просто нужно вовремя ударить», — приводит слова Петра Яна MMAFighting.