Поединок Энди Руиса и Энтони Джошуа официально подтверждён

Американский боксёр Энди Руис-младший заменит Джарелла Миллера в поединке с чемпионом мира, британским боксёром Энтони Джошуа, сообщает SkySports. Поединок был официально подтверждён. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.



Изначально с Энтони Джошуа должэен был встретиться Миллер, боксёр провалил допинг-тест.



Руис одержал 32 победы в 33 поединках. В 2016 году он уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру.



Ранее Руис в «Инстаграме» бросил вызов Джошуа, заявив, что британец ещё не встречался с боксёром с подобным стилем.



В последнем своём поединке Энтони Джошуа победил нокаутом российского боксёра Александра Поветкина. Бой прошёл 22 сентября 2018 года в Лондоне.