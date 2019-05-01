Абдулманап Нурмагомедов: задушу отца Макгрегора с привязанными руками

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подчеркнул, что он легко победил бы отца принципиального соперника Хабиба — Конора Макгрегора.



«Если меня привяжут, положат, то я задушу отца Конора. Сделаю это с привязанными руками. Не верите? Можете предложить.



Не потому, что я сильнее кого-то или чего-то. Я выше классом, у меня другой уровень. Сопоставлять его со мной — это нереально. Я — профессиональный тренер, постоянно работаю над собой, работаю с лучшими бойцами, иногда три, иногда пять минут. У нас с Хабибом счёт в борьбе — 1:1. Я не хуже, чем он. Летом пройду подготовку, похудею на 10 кг, после этого я стану намного выносливее», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в интервью Octagon TV.