Исмаилов: если не дам Минееву реванш, он завянет и никому не будет нужен

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал потасовку с Владимиром Минеевым, которая произошла на фестивале MASF в Турции.



«Столько глупых рассуждений я читаю и умиляюсь просто. Когда-то после боя Минеев сказал, что реванш со мной ему не интересен. Теперь же он надевает футболку с моей фотографией и делает всё, что бы я обратил на него внимание. Он ищет любую зацепку, лишь бы меня с ним что-то связывало. Даже в столовой он выбрал столик, который был прямо передо мной.



После того, как я ударил его, он рассказывает историю на сколько он был хорош в этой стычке. Все так беспокоятся здесь за него и просят оставить его хотя бы на время в Турции. Я предложил ему уйти со мной в номер и порешать всё тет-а-тет, но ответ был таков: «я с тобой никуда не пойду». После я предложил ему хотя бы отойти от этого скопления людей на поле, он и этого не захотел.



Я не знаю, что с этим парнем, но чувствую как он боится, когда я рядом! У него не получается притворяться и делать вид, что он смелый. Единственное в чём я уверен, что если я не дам ему этот реванш, он завянет и никому не будет нужен! И по всей видимости он тоже это понимает.



Я дам ему реванш только при одном раскладе! Если он сделает максимально грустное лицо, сведёт бровки ко лбу и очень жалостно и сильно меня попросит, обязательное условие при этом-дрожащий голос и периодически пошмыкивать носом! А в процессе этого всего, где-то в двух метрах от него, Камил должен напевать нежным и грустным голосом, что-то по типу: «Воризлооов бейби дон хортмии, дон хортмиии ноу мооо». После, я возможно начну подготовку к повторному бою», — написал в своём «инстаграме» Магомед Исмаилов.