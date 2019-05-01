В рамках семинара тренера сборной по муай-тай была проведена аттестация на кханы

В Санкт-Петербурге прошли семинары главного тренера российской сборной по тайскому боксу, заслуженного тренера России Виталия Ильина. По итогам семинара была проведена аттестация на кханы и тренерская сертификация, сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса России (ФТБР). В ходе семинара тренеры имели возможность сдать на 9 и 10 кхан.



Семинар собрал огромное количество желающих получить ценнейшую информацию напрямую от человека, который воспитал семь чемпионов мира и возглавляет одну из сильнейших сборных команд мира. В семинаре приняли участие не только тайбоксёры (спортсмены и тренеры), но и представители других единоборств, в которых используется ударная техника. По словам Ильина подобные семинары планируется проводить регулярно.

Посмотреть фото с семинара можно в «инстаграме» Федерации тайского бокса России.