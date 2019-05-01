Отстранённый за допинг Тайсумов может выступить на одном турнире с Хабибом

Российский боец UFC Майрбек Тайсумов может выступить на турнире организации в Абу-Даби 7 сентября. На этом же турнире планируется возвращение в октагон российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«Майрбек хочет выступить на турнире в Абу-Даби. Это вполне возможно», — приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.



Ранее предполагалось, что Тайсумов может вернуться в октагон 1 июня на турнире в Стокгольме, однако Майрбек отказался от этой идеи в связи с тем, что бой пройдёт во время поста в священный для мусульман месяц Рамадан.



Стоит отметить, что ранее USADA применила к Тайсумову шестимесячную дисквалификацию, она вступила в силу задним числом, 8 октября, из-за положительного допинг-теста, сданного после турнира организации в Москве. Дисквалификация Тайсумова уже окончена.