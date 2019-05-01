Ломаченко: оценку Усику в супертяжёлом весе можно будет давать после первого боя

Чемпион мира по версиям WBA и WBO украинский боксёр Василий Ломаченко поделился мнением о перспективах соотечественника Александра Усика в тяжёлом весе.

«От Саши жду яркого и хорошего выступления, его преимущество в тяжёлом весе только возрастёт. Все сегодня находятся на стороне Саши. Но сложно сказать, как получится с топовыми боксёрами.

Посмотрим, как получится в первом поединке в тяжеловесах. Тогда можно будет давать какую-то оценку», — сказал Ломаченко в интервью.

Напомним, Усик перешёл в супертяжёлый вес. Украинский боксёр дебютирует в супертяжёлом весе боем с Карлосом Такамом, этот поединок состоится 25 мая в США. Ранее в тяжёлом весе Усик объединил все титулы, став абсолютным чемпионом мира.