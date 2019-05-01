Аскрен: выливание грязи на бойцов не могу назвать хорошей работой промоутеров

Боец ММА Бен Аскрен заявил, что на месте промоутеров вёл бы себя со спортсменами честнее.

«Конечно, я не знаю всего о боях, верно? Но я думаю, что я бы лучше обращался с бойцами. Возможно, я был бы более честным с ними. У меня были случаи, когда промоутеры врали обо мне. Я думаю, что к бойцам нужно относиться лучше. Не считаю, что, выливая грязь, промоутеры продвигают своих бойцов», — цитирует Аскрена MMA Junkie.

Следующим соперником Аскрена будет Хорхе Масвидаль. Напомним, Бен перешёл в UFC из промоушена The One, где он был чемпионом. В UFC Аскрен пока провёл лишь один бой и одержал победу.

Отметим, что Аскрен и Масвидаль встретятся друг с другом на турнире UFC 239, который будет проходить 6 июля в Лас-Вегасе.