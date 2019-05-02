Джошуа: Руис назвал меня роботом? Теперь робот изобьёт его

Чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа прокомментировал слова Энди Руиса-младшего, с которым ему предстоит встретиться 1 июня в Нью-Йорке. Руис заменил в качестве соперника Джошуа Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест. Ранее Руис назвал Джошуа «роботом» и заверил, что сможет оказать давление на соперника.

«Что, Руис уже увлёкся трэш-током? Вряд ли он захочет потом говорить, что этот робот прихлопнул его! Я думал, что он хороший парень. Планировал оказаться на ринге и победить его, действуя неспешно. Но если он будет говорить такие вещи, то я изобью его.

Не стоит так себя вести. Я его жёстко накажу. Теперь всё зависит от него, он действительно хочет использовать такой подход перед боем?», — цитирует Джошуа BoxingNews24.