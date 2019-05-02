В Крыму пройдёт турнир «Кубок Победы» по тайскому боксу

С 3 по 5 мая в Саках (Крым) состоится Открытый турнир Республики Крым по тайскому боксу «Кубок Победы», посвящённый 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Ожидается, что в рамках мероприятия примут участие 250 боксеров из разных городов и районов Крыма.



Турнир в честь годовщины Великой Победы проводится уже в четвёртый раз. По ходу соревнований проходит смотр наиболее перспективных бойцов, победители награждаются ценными призами и грамотами. Своё мастерство в ринге покажут не только опытные спортсмены, имеющие за плечами опыт выступления на крупных соревнованиях, но и совсем ещё юные бойцы. Также будет разыгран переходящий «Кубок Победы», который в прошлом году завоевали спортсмены из города Симферополь.