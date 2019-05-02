Саид Нурмагомедов получил травму, бой с Барселосом отменён

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов не выступит на турнире UFC, который будет проходить 11 мая в Рио-де-Жанейро. Россиянин получил травму, из-за этого бой не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

В Рио-де-Жанейро российский боец должен был встретиться с Раони Барселосом. Теперь UFC будет искать Барселосу нового соперника.

Саид Нурмагомедов выступает в легчайшей весовой категории. В UFC Нурмагомедов провёл два поединка и одержал две победы. В общей сложности в ММА на его счету 13 побед (6 нокаутом) и одно поражение.

Последний бой в UFC Саид провёл 3 февраля 2019 года. На турнире UFC Fight Night 144 он победил бразильца Рикардо Рамоса. Уже в первом раунде был зафиксирован технический нокаут.